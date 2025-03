Brindisi, controlli alla frontiera: un arresto, tre denunce e sequestri

Settimana intensa di controlli da parte della Polizia di Stato al porto di Brindisi, impegnata nel contrasto all’immigrazione clandestina, al traffico di armi, droga ed esplosivi e ai reati legati alla documentazione falsa e ricettazione di veicoli.

Gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera hanno arrestato un 45enne cittadino greco, destinatario di un ordine di carcerazione per contrabbando di tabacchi, con pena residua di un anno, tre mesi e 29 giorni e una multa di oltre 23 milioni di euro.

Denunciata una cittadina rumena di 20 anni per possesso di documento d’identità falso, mentre una 26enne turca residente in Germania è stata deferita per ricettazione: guidava un’auto di grossa cilindrata risultata rubata, poi sequestrata.

Infine, denunciato anche un cittadino albanese di 33 anni trovato in possesso di 32 cartucce da caccia occultate in una fuciliera, pronte per essere trasportate illegalmente in Albania.

