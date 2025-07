Brindisi, continuano le ricerche della ragazza ucraina allonatasi da un villaggio della costa carovignese

Una nota della prefettura di Brindisi fa il punto sulle ricerche di Mariia Buhaiova, ragazza di nazionalità ucraina allontanatasi da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno. Il punto della situazione in Prefettura è previsto nella mattinata di domani.

Proseguono quindi le ricerche della ragazza ucraina che si è allontanata nel pomeriggio di venerdì scorso, da un villaggio turistico sito sulla costa di Carovigno, tra Pennagrossa e Specchiolla, dove stava svolgendo uno stage legato ai suoi studi presso l’Università di Bratislava. La giovane è stata descritta alta circa 175 centimetri e di corporatura esile.

Appena denunciato, nella mattinata di sabato, l’allontanamento della medesima alla competente stazione dei Carabinieri di Carovigno, sono state immediatamente attivate, con il coordinamento della Prefettura, le ricerche che hanno coinvolto le diverse componenti del sistema di protezione civile, con l’ausilio di droni e anche cani molecolari.

In particolare, le ricerche in questione si sono concentrate principalmente nell’area dove la ragazza è stata vista l’ultima volta nonché nelle zone circostanti la struttura, compresa quella costiera. Contestualmente, proseguono le attività di tipo info investigative da parte dei Carabinieri.

I genitori della ragazza, attualmente residenti in Ucraina, sono stati informati della vicenda e costantemente aggiornati in merito alle attività in essere, anche tramite i canali diplomatici.

Le ricerche in corso e i successivi sviluppi saranno oggetto di apposita riunione presso la sede della Prefettura nella prima mattina di lunedì.

