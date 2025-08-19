19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, consigliere Borromeo chiede chiarimenti su sorveglianza cala Materdomini

Davide Cucinelli 19 Agosto 2025
centered image

Dubbi sull’affidamento per l’installazione della videosorveglianza a cala Materdomini da parte del consigliere di maggioranza Mario Borromeo

About Author

Davide Cucinelli

Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali | Vertice Decaro-Emiliano-Taruffi-De Santis: segnali di tregua nel centrosinistra

19 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Cisternino, vandalizzati i manifesti dell’evento “Palestina Libera”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Triggiano, minacce al sindaco Toscano: “Non mi lascio intimidire”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lutto nella politica pugliese, è morto a 76 anni Lucio Tarquinio

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Brindisi, 6 auto a fuoco nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Colonne’

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Fiera del Levante, parlamentari centrodestra contro il “veto” a Israele

19 Agosto 2025 Antonio Bucci

potrebbe interessarti anche

Dopo il maltempo i danni: lo sfogo di un agricoltore

19 Agosto 2025 Laura Milano

Lizzano, in spiaggia con i volontari della Misericordia

19 Agosto 2025 Laura Milano

Brindisi, consigliere Borromeo chiede chiarimenti su sorveglianza cala Materdomini

19 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Carosino, dal 22 al 24 agosto 59esima Sagra del Vino

19 Agosto 2025 Laura Milano