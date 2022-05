BRINDISI – Riscoprire il ruolo essenziale dei territori in ambito agricolo e alimentazione in un quadro di gravissima crisi internazionale. A chiederlo la Uila nel suo congresso territoriale analizzando tra gli altri temi l’aumento dei costi della materia prima, la caduta verticale del potere d’acquisto di salari e pensioni. Una occasione di confronto, di riflessione ma anche di proposte per rimettere al centro la persona, il lavoro, il mezzogiorno e la sicurezza, richiedono una importante manovra di sostegno ai redditi, non limitata al contributo previsto di 200 euro una tantum.