Brindisi: Confiscati beni per 3,5 milioni a due ex imprenditori condannati

BRINDISI – I Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, su incarico della Procura della Repubblica, hanno eseguito una confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro.

Il provvedimento, emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Brindisi, conclude una complessa vicenda giudiziaria che ha coinvolto due ex imprenditori locali, marito e moglie, condannati in via definitiva nel 2020 per reati gravi, tra cui estorsione ai danni dei lavoratori, autoriciclaggio, lesioni colpose e falso.

I due erano titolari di una catena di negozi di arredamento con sedi nelle province di Brindisi, Lecce, Bari, Foggia, Matera e Milano.

Attraverso indagini patrimoniali e finanziarie approfondite, i militari della Guardia di Finanza hanno ricostruito gli investimenti effettuati nel tempo con i proventi delle attività illecite. È emersa una sproporzione tra il patrimonio accumulato e la capacità reddituale dichiarata.

La confisca “allargata”, prevista dall’art. 240-bis del Codice Penale, ha così consentito di sottrarre in via definitiva beni mobili, immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie frutto di ricchezza illecita.

L’operazione si inserisce nella strategia della Guardia di Finanza per colpire i patrimoni illecitamente accumulati e restituire legalità al tessuto economico.

