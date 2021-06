Brindisi | Confesercenti, Piccirillo nuovo presidente

Si è svolta ieri, 22 giugno, in video collegamento web, l’Assemblea Elettiva Provinciale della Confesercenti chiamata ad eleggere il Presidente Provinciale e a rinnovare i gruppi dirigenti per il prossimo quadriennio 2021-2025. L’Assemblea, che si è svolta on line per permettere a tutti i delegati di poter partecipare ai lavori anche in un periodo di piena ripresa delle attività lavorative, ha eletto nuovo Presidente Provinciale il sig. Michele Piccirillo, imprenditore di Ostuni, già Vice Presidente f.f. dell’Associazione. La prima parte dell’assemblea si è aperta con la relazione del presidente uscente Antonio D’Amore, che ha ricordato quanto realizzato dalla Confesercenti di Brindisi nell’arco degli ultimi anni; un lavoro svolto a sostegno delle imprese e delle politiche economiche e sociali del territorio, con particolare attenzione al supporto garantito ai nostri imprenditori anche durante questa lunga fase di pandemia. Al presidente uscente Antonio D’Amore, che lascia la guida dell’Associazione dopo oltre 10 anni di impegno, l’Assemblea ha rivolto un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto, oltre agli auguri di buon lavoro per l’importante ruolo assunto di recente quale Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Brindisi, che gli permetterà di continuare il suo impegno in favore di tutte le imprese del territorio, pur confermando il suo impegno accanto al nuovo gruppo dirigente Confesercenti. Nel suo intervento il neo eletto Presidente Michele Piccirillo ha ringraziato il presidente D’Amore e tutto il gruppo che ha guidato l’Associazione in questi ultimi anni, molto complessi.

“Ci aspettano anni con sfide importanti – ha dichiarato Piccirillo – che la Confesercenti Provinciale di Brindisi è pronta ad affrontare con il nuovo gruppo dirigente appena insediato, per coglierle e trasformarle in opportunità per tutti i nostri iscritti”. Ha poi aggiunto “Assumo un incarico di grande responsabilità, in un momento come questo, nel quale occorre passare in fretta dall’incertezza alla fiducia. Mi pongo alcune priorità: la prima delle quali è quella di fare squadra, sia dentro l’associazione, che nell’ambito del sistema. Oggi abbiamo costituito una squadra forte e solida, che si avvale di imprenditori di esperienza e carichi di entusiasmo, elementi e professionalità fondamentali ora che siamo chiamati a ripartire”.