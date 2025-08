Basket, Gaw Assi Brindisi conferma per Tommaso Guadalupi

La GAW Assi Brindisi annuncia la riconferma di Tommaso Guadalupi, ala grande classe 2006, che vestirà la maglia biancorossa #19 per la seconda stagione consecutiva.

L’ingaggio di Guadalupi ha un’importanza rilevante, in quanto definito nell’ottica della collaborazione avviata con la società NBB: Tommaso sarà anche protagonista con i colori biancoblù nel prossimo campionato U19 DNG, seguendo sempre gli insegnamenti di coach Laghezza.

Volto ormai noto e apprezzato all’interno del gruppo, Guadalupi ha dimostrato grande affidabilità e spirito di squadra nella passata stagione in Serie C Interregionale, facendosi sempre trovare pronto ogni volta che coach Laghezza lo ha chiamato in causa.

Agonismo, dinamicità e atletismo, oltre a un buon bagaglio tecnico affinato negli anni, nonostante la sua giovane età, fanno di lui un elemento importante nell’ economia delle rotazioni.

Guadalupi è un cestista versatile che può tranquillamente ricoprire gli spot di ala grande e pivot: darà manforte sotto le plance per garantire fisicità e rimbalzi al roster biancorosso.

Il suo fisico imponente non ne pregiudica le ottime capacità di posizionamento: grandi doti anche nel tiro dalla media e lunga distanza, oltre che nel gioco spalle a canestro.

La sua presenza sotto canestro, la dedizione in allenamento e l’attaccamento ai colori biancorossi lo rendono una pedina importante nel roster della nuova stagione.

Essendo un giocatore che non digerisce la sconfitta, sul terreno di gioco esprime al meglio il suo forte carattere, che lo rende un combattente fino all’ultimo secondo.

Nel suo curriculum Guadalupi vanta diverse presenze nel massimo campionato nazionale: una data da ricordare per Tommaso è il 05 novembre 2023 quando sul parquet del PalaPentassuglia fa il suo esordio in Lega A contro i campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano, segnando il suo primo canestro tra i grandi, mettendo a referto tre punti che hanno fatto esplodere il pubblico di casa: una soddisfazione unica con i colori della propria città per un giovane ragazzo innamorato della palla a spicchi da sempre.

Distintosi in tutte le competizioni giovanili con la canotta della NBB, dove è cresciuto cestisticamente a partire dal minibasket, lo scorso anno è stato protagonista di innumerevoli prestazioni da incorniciare nel campionato U19 DNG, dimostrandosi vero leader del gruppo.

Ecco le sue dichiarazioni dopo la riconferma: “Felice di continuare il mio percorso con la GAW ASSI Brindisi, società affidabile con una lunga storia al seguito: questa maglia è parte di me ormai e non vedo l’ora di dare tutto anche quest’anno, insieme ai miei compagni, per toglierci grandi soddisfazioni.”

Il commento del Vicepresidente G. Scivales: “Siamo molto contenti che un giovane di prospettiva come Tommaso abbia condiviso con entusiasmo il nostro progetto.

Oltre ad essere un ragazzo dai grandi valori umani, ha delle qualità tecniche e fisiche importanti: è stato subito entusiasta del gruppo, determinato e desideroso di far bene e di mettersi in gioco in un roster competitivo dove i giovani avranno un ruolo importante

La sua è una riconferma importante e significativa soprattutto considerando la concorrenza di altre società anche di categorie superiori e la volontà del ragazzo, di cui siamo molto orgogliosi, di voler continuare il suo percorso con i colori biancorossi. Quest’anno il campionato sarà molto competitivo e la società è convinta che l’apporto di “Tommy” sarà fondamentale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts