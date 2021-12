Brindisi: conferenza dei servizi per la New Arena, esito positivo

Esito positivo della conferenza dei servizi per il project financing di realizzazione e gestione del nuovo impianto sportivo New Arena, in contrada Masseriola. Con determina dirigenziale, dunque, è ormai concluso il procedimento di valutazione del progetto definitivo dell’opera. A questo punto il concessionario potrà procedere alla redazione del progetto esecutivo con tutte le prescrizioni/condizioni contenute nei pareri espressi dagli enti che componevano la conferenza dei servizi. “Terminata questa fase – spiega il sindaco Riccardo Rossi . con esito positivo, si compie un altro passo verso la realizzazione del nuovo impianto che ha, per l’amministrazione, un ruolo importante e strategico non solo per gli aspetti più puramente sportivi”. “I tempi sono stati più lunghi rispetto a ciò che avevamo preventivato – racconta l’assessore allo sport Oreste Pinto – ma, l’aspetto positivo è che abbiamo saputo ben gestire, nonostante la pandemia, una procedura inedita, innovativa e molto complessa. Questa è una straordinaria dimostrazione di come, lavorando per un progetto comune con caparbietà ed unità di intenti, sia possibile superare ogni ostacolo e tracciare la strada per diventare un territorio capace di attrarre importanti investimenti”.