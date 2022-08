BRINDISI – Graduatoria da rifare per il concorso indetto dalla Provincia di Brindisi per un posto, con contratto a tempo indeterminato, da istruttore amministrativo, Categoria C/1. Per un “mero errore di digitazione”, è stata infatti indicata come corretta una riposta in realtà erronea, in un quesito a risposta multipla. L’errore è emerso grazie a un ricorso in autotutela presentato da alcuni candidati ed ora il risultato della prova verrà riformulato con la correzione della risposta esatta portando ad una nuova graduatoria.