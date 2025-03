Brindisi, concessione decennale a MSC

È andata come anticipato in conferenza dei capigruppo. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha dato un’area del porto di Brindisi in concessione, per dieci anni, alla MSC crociere che, tra le altre cose, si impegna a realizzare un terminal, struttura della quale la città è attualmente sprovvista.

