Brindisi: Colpi di pistola a S.Elia. Ferito un uomo

Colpi di pistola al rione Sant’Elia nella serata di venerdì. Un uomo è stato ferito a una gamba. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto che è in fase di accertamento. L’unica cosa certa è che la vittima si è recata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Perrino per sottoporsi alle cure del caso. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile. Al vaglio degli investigatori le immagini riprese dalle telecamere della zona

