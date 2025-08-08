8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, cocaina e pistole a salve in casa: arrestato 30enne

Michele Iurlaro 8 Agosto 2025
centered image

BRINDISI – In casa, nascosti in cassaforte, aveva trenta grammi di cocaina, ma anche due pistole a salve e delle munizioni. Per questo, la Polizia di Stato di Brindisi impegnata in specifici controlli disposti dal Questore nel corso della ordinaria attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio dello scorso primo agosto, ha arrestato un pregiudicato del posto. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, sospettando che presso l’abitazione del giovane poco più che trentenne potesse essere occultato dello stupefacente da immettere sul mercato, ha proceduto ad una perquisizione. Il controllo permesso di rinvenire circa 30 grammi di cocaina, suddivisa in sei involucri, oltre che due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Nel corso della perquisizione tuttavia sono state rinvenute e sequestrate anche due pistole “a salve” prive di tappo rosso, nonché quindici munizioni G.F.L. Cal. 9X21.

Tutto il materiale rinvenuto, poi sequestrato, era custodito all’interno di una cassaforte.

Alla luce di quanto accertato, il giovane è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, ristretto nel carcere di via Appia.

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Mesagne, sperona volante e ferisce agente: galatinese in arresto

8 Agosto 2025 Gloria Roselli

Salento, trasportava in auto 50 mini panetti di hashish: arrestato

8 Agosto 2025 Gloria Roselli

Andria, ciclisti travolti ed uccisi: l’ultimo saluto

8 Agosto 2025 Maria Fiorella

Crispiano: in corso due incendi di vaste proporzioni

8 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Carovigno, 41enne denunciato per aggressione alla ex compagna

8 Agosto 2025 Dante Sebastio

Oria, le Voci per Gaza in Piazza Lorch

8 Agosto 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

Brindisi, cocaina e pistole a salve in casa: arrestato 30enne

8 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Donazioni per Gaza, botta e risposta tra maggioranza e opposizione barese

8 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Bari, arriva il Terminal Bus: si parte l’8 settembre

8 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Virtus Francavilla, nuovo portiere: è fatta per Matei

8 Agosto 2025 Dennis Magrì