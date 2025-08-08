Brindisi, cocaina e pistole a salve in casa: arrestato 30enne

BRINDISI – In casa, nascosti in cassaforte, aveva trenta grammi di cocaina, ma anche due pistole a salve e delle munizioni. Per questo, la Polizia di Stato di Brindisi impegnata in specifici controlli disposti dal Questore nel corso della ordinaria attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio dello scorso primo agosto, ha arrestato un pregiudicato del posto. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, sospettando che presso l’abitazione del giovane poco più che trentenne potesse essere occultato dello stupefacente da immettere sul mercato, ha proceduto ad una perquisizione. Il controllo permesso di rinvenire circa 30 grammi di cocaina, suddivisa in sei involucri, oltre che due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Nel corso della perquisizione tuttavia sono state rinvenute e sequestrate anche due pistole “a salve” prive di tappo rosso, nonché quindici munizioni G.F.L. Cal. 9X21.

Tutto il materiale rinvenuto, poi sequestrato, era custodito all’interno di una cassaforte.

Alla luce di quanto accertato, il giovane è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, ristretto nel carcere di via Appia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author