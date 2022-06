BRINDISI – Contrarietà al piano di predissesto economico del Comune di Brindisi ribadito dal sindacato Cobas nell’incontro con i comuni​ di Brindisi e San Vito dei Normanni che insieme gestiscono i servizi sociali per discutere sulle​ nuove gare partite in questi giorni. La richiesta del sindacato è quella del ritiro in autotutela delle nuove gare, pronti spiegano ad ulteriori passi per i rischi conseguenti sulla gestione dei servizi e la tutela dei cittadini e delle professionalità dei lavoratori.