3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, Ciullo: “Vittoria con il Galatina un’iniezione di fiducia”

Lorenzo Ruggieri 3 Settembre 2025
In Eccellenza è già scoccata l’ora del primo turno infrasettimanale. Domani, infatti, il Brindisi affronterà il Bitonto nella seconda giornata di campionato. Una sfida che arriva dopo una buona iniezione di fiducia per gli adriatici grazie al successo con il Galatina, come dichiarato dal tecnico Salvatore Ciullo nella conferenza stampa di presentazione del prossimo match: “Abbiamo fatto un esordio importante, è stata una buona partita e siamo stati bravi e cinici nel chiudere la prima frazione con il doppio vantaggio. Nella ripresa abbiamo fatto bene e abbiamo chiuso la partita. È stata un’iniezione di fiducia, iniziare con il piede giusto è molto importante”.

Il campionato: “Sarà un bel campionato, la Puglia sta vivendo un momento importante e sta tornando l’Eccellenza di una volta. Ci sono società blasonate e squadre importanti”.

Formazione: “Siamo ancora all’inizio, ci sarà qualche variazione ma l’importante è che la squadra inizi ad avere una sua identità”.

Bitonto: “Lo scorso hanno il Bitonto ha disputato un buon campionato, ha cambiato alcuni giocatori ed è una buona squadra. Con lo Spinazzola ha pareggiato ma ha disputato una buona gara”.

Indisponibili: “Saraniti è in via di guarigione e vedrò come arriveremo domani al match”.

