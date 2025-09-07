7 Settembre 2025

Totò Ciullo

Brindisi: Ciullo: ‘Sbagliato approccio e interpretato male la gara’

Fabrizio Caianiello 7 Settembre 2025
“Abbiamo sbagliato l’approccio e interpretato male la partita”. Salvatore Ciullo, allenatore del Brindisi non si nasconde dopo il pareggio col Brilla Campi a Campi Salentina: “Al netto del risultato è stata una prestazione che non mi è piaciuta. Diciamo che questa gara ci aiuterà a capire come è fatta l’Eccellenza. Detto questo, abbiamo preso un gol assurdo in un momento in cui non stavamo subendo più nulla. Mi fa male perdere punti così”. E sulla sfida di Coppa Italia col Taranto in programma giovedì: “Sarà una partita difficile come tutte, dobbiamo ritrovare la grinta delle prime due giornate”.

