Brindisi, Ciullo: “Prestazione superlativa, ma c’è sempre da migliorare”

Il Brindisi archivia la seconda vittoria consecutiva in campionato con un netto 4-0 e mister Salvatore Ciullo non nasconde la soddisfazione per la prova dei suoi ragazzi: “C’è sempre qualcosa da migliorare, ma oggi siamo stati molto bravi contro una buona squadra. Il merito va ai ragazzi: giocare la prima in casa non è mai semplice a livello psicologico, invece siamo scesi in campo con la giusta mentalità, anche per i nostri tifosi, e ci siamo riusciti”.
L’allenatore biancazzurro ha sottolineato l’atteggiamento della squadra: “Non sono arrabbiato per le occasioni sprecate, lo sarei se non le avessimo create. La partita la prepariamo sempre allo stesso modo, ma oggi la prestazione è stata superlativa. Con il tempo crescerà l’intesa tra i giocatori: a parte Scoppa, sono tutti volti nuovi rispetto allo scorso anno. Abbiamo vinto 4-0, ma dobbiamo sempre guardare ai margini di miglioramento”.
Infine, un plauso agli under e al gruppo: “Gli under stanno facendo molto bene, ma il merito è anche degli over che li aiutano a crescere e a sentirsi sicuri. È fondamentale mantenere questo rendimento difensivo: oggi abbiamo concesso davvero poco”.
potrebbe interessarti anche
Virtus Francavilla, Carretta: “Sono arrivato in un grande club”
Eccellenza, Polimnia-Bisceglie 1-3: gli highlights
Eccellenza, Spinazzola-Taranto 0-1: gli highlights
Brindisi, Burzio: “Che emozione segnare davanti alla mia famiglia”
Bitonto, Zinfollino: “Brindisi più forte, ora bisogna voltare pagina”
Eccellenza, Brindisi-Bitonto 4-0: gli highlights