Brindisi, Ciullo: “Non sottovaluteremo la categoria”

A Brindisi è partita l’era Ciullo 3.0. Per la terza volta nella sua carriera, infatti, l’allenatore sederà sulla panchina degli adriatici, questa volta in Eccellenza. Per Salvatore Ciullo, però, la caratura del club prescinde dalla categoria, come dichiarato nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Quando il direttore mi ha chiamato non ho pensato alla categoria. Qui ho passato anni bellissimi e mi sono trovato benissimo. Brindisi non ha categoria”.

Il mercato e le scelte: “Il direttore sta allestendo una squadra importante e tra di noi c’è un rapporto di collaborazione. Lui ha in mano il mercato e da parte mia c’è la massima collaborazione”.

C’è il rischio di sottovalutare la categoria?: “I ragazzi non sottovaluteranno la categoria, siamo consapevoli che sarà un campionato difficile e dovremo lavorare con la massima umiltà”.

L’esperienza delle rivali: “Sicuramente c’è più esperienza per chi ha già fatto questo campionato. Dovremo avere rispetto per tutte le squadre e affrontarle con grande umiltà”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author