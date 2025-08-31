Brindisi, Ciullo: “Contento per la prestazione della mia squadra”

Comincia nel migliore dei modi l’avventura del Brindisi nel campionato di Eccellenza pugliese. Gli adriatici, infatti, hanno avuto la meglio per tre reti a zero contro il Galatina nell’esordio in campionato. Così il tecnico dei biancazzurri Salvatore Ciullo ha applaudito la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Antenna Sud: “Sono contento per la prestazione, abbiamo iniziato con il piglio giusto. Poteva essere una partita difficile, i ragazzi sono stati abbastanza bravi. Mi è piaciuto l’ingresso con la massima concentrazione nel secondo tempo. Oltre ai tre gol, abbiamo avuto diverse occasioni importanti. Sono contento per l’atteggiamento. Bernaola ha avuto un risentimento e ho preferito gestire questa situazione. Per noi i nostri tifosi sono molto importanti e mi auguro di averli al nostro fianco da giovedì fino a fine campionato”.

