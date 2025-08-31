31 Agosto 2025

Brindisi, Ciullo: “Contento per la prestazione della mia squadra”

Lorenzo Ruggieri 31 Agosto 2025
Comincia nel migliore dei modi l’avventura del Brindisi nel campionato di Eccellenza pugliese. Gli adriatici, infatti, hanno avuto la meglio per tre reti a zero contro il Galatina nell’esordio in campionato. Così il tecnico dei biancazzurri Salvatore Ciullo ha applaudito la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Antenna Sud: “Sono contento per la prestazione, abbiamo iniziato con il piglio giusto. Poteva essere una partita difficile, i ragazzi sono stati abbastanza bravi. Mi è piaciuto l’ingresso con la massima concentrazione nel secondo tempo. Oltre ai tre gol, abbiamo avuto diverse occasioni importanti. Sono contento per l’atteggiamento. Bernaola ha avuto un risentimento e ho preferito gestire questa situazione. Per noi i nostri tifosi sono molto importanti e mi auguro di averli al nostro fianco da giovedì fino a fine campionato”.

