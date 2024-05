Brindisi, città super blindata per il G7: niente parcheggi in alcune zone

Brindisi blindatissima per il G7. Già dall’11 giugno, due giorni prima della cena inaugurale, non sarà possibile parcheggiare in molte zone del centro. A disposizione dei residenti saranno messe delle navette. Intanto il Segretario Generale delle Nazioni Unite Guiterres valuta di anticipare la visita in città.

