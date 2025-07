Brindisi città pugliese con la tassazione Irpef più elevata

A rivelarlo è uno studio condotto dalla UIL, che ha analizzato le addizionali regionali e comunali applicate ai cittadini su scala nazionale

È Brindisi a detenere, tra i capoluoghi di provincia della Puglia, la maglia nera per il carico fiscale relativo all’Irpef. A rivelarlo è uno studio condotto dalla UIL, che ha analizzato le addizionali regionali e comunali applicate ai cittadini su scala nazionale.

Secondo l’analisi, un brindisino con un reddito annuo di 20mila euro si trova a versare 511 euro complessivi di addizionali Irpef (271 euro regionali e 240 euro comunali), posizionando la città in cima alla classifica regionale. Seguono a pari merito Bari, Andria e Foggia con un prelievo complessivo di 431 euro, poi Lecce con lo stesso importo, Trani con 413 euro e Barletta con 371 euro.

La situazione non cambia nella fascia di reddito da 40mila euro: anche qui Brindisi si conferma prima con 1061 euro, davanti a Lecce (949 euro), Bari, Andria e Foggia (901 euro), seguite da Trani (879 euro) e Barletta (815 euro).

In ambito nazionale, Bari si colloca all’ottavo posto per carico fiscale, sia nella fascia sotto i 20mila euro che in quella fino a 40mila. In testa alla classifica italiana troviamo Roma e Vibo Valentia, città con le addizionali più pesanti.

Lo studio della UIL conferma dunque un quadro critico per Brindisi, dove il peso fiscale continua a incidere in maniera significativa sui redditi dei contribuenti, suscitando nuove riflessioni sull’equità del sistema tributario locale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author