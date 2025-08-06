Brindisi, Cisl: “Sì transizione ecologica, ma con tutele occupazionali”

“La transizione green non può mettere a rischio la coesione sociale”. È il monito lanciato da Luigi Spinzi, segretario generale della Cisl Taranto Brindisi, che in una nota interviene sul percorso di riconversione industriale e ambientale in atto nei territori pugliesi, a partire da Brindisi.

“Dalla pandemia alle crisi internazionali, l’economia globale è attraversata da profonde trasformazioni industriali, ambientali ed energetiche – spiega Spinzi -. Ma ogni transizione deve restare ancorata alla compatibilità sociale: tutela dell’occupazione, formazione, qualità della vita e welfare adeguato”.

Nel mirino della Cisl anche il recente Ordine del giorno allegato al Decreto Industria, approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, che impegna il Governo a posticipare al 2038 la chiusura delle centrali a carbone di Brindisi, Civitavecchia, Sulcis e Fiume Santo, in attesa dell’eventuale attivazione di nuovi impianti nucleari di ultima generazione o fonti alternative.

Secondo la Cisl, si tratta di “una scelta che deve rientrare in una visione politico-istituzionale di medio-lungo termine”, capace di garantire all’Italia l’uscita dalla dipendenza energetica senza arretrare rispetto ai Paesi concorrenti.

Ma il sindacato avverte: “Per quanto riguarda Brindisi, i processi già avviati non devono essere azzerati. Non possiamo permettere che l’incertezza blocchi la reindustrializzazione o la salvaguardia del tessuto economico locale”.

Spinzi richiama l’attenzione sulle 47 manifestazioni di interesse pervenute al Mimit in seguito alla consultazione pubblica chiedendo di passare finalmente alla fase operativa: “È tempo di dare concretezza. Le polemiche sullo slittamento del phase-out del carbone sono sterili: Brindisi non era pronta e non aveva alternative produttive a garanzia dell’occupazione”.

L’appello della Cisl è alla responsabilità collettiva: “Dobbiamo evitare divisioni su temi che non sono ideologici ma concreti, evitando ogni strumentalizzazione da campagna elettorale perenne. La vera sfida è costruire processi produttivi sostenibili, buona sanità, buon ambiente e occupazione qualificata e aggiuntiva”.

Per il sindacato, la condizione necessaria per un cambiamento reale è la partecipazione: “Solo attraverso il dialogo, la concertazione e il coinvolgimento delle parti sociali si possono trovare risposte adeguate a sfide così complesse”.

