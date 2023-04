Brindisi: Ciro Danucci salta il big match con la Cavese

Ciro Danucci non sarà in panchina nel big match con la Cavese, in programma domenica 30 aprile al Fanuzzi. L’allenatore è stato squalificato per una giornata recidività di ammonizioni: nel corso della gara di Nardò, il tecnico biancazzurro ha rimediato il quinto cartellino giallo della stagione.

STANGATO GRIMALDI: Teore Sossio Grimaldi, allenatore del Gladiator, è stato squalificato dal giudice sportivo per sei giornate. “Allontanato per avere rivolto gesto triviale e gravemente offensivo all’indirizzo di un A.A., in seguito si posizionava in tribuna e continuava, unitamente ai sostenitori della squadra, a rivolgere espressioni offensive all’indirizzo del medesimo Ufficiale di gara”, si legge nel dispositivo del giudice sportivo.

