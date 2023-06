Brindisi: Ciro Danucci a lezione da Max Allegri

Nella giornata di giovedì 15 giugno, nell’aula magna di Coverciano, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha tenuto una lezione agli allievi allenatori dei corsi Uefa A e Uefa Pro. Tra i partecipanti c’era anche l’allenatore del Brindisi, Ciro Danucci, impegnato nell’ultimo periodo a Coverciano con il corso Uefa A. “Semplice e diretto“.

“Una lezione plenaria, in un’aula magna di Coverciano riempita dagli allievi dei corsi UEFA Pro e UEFA A. La Scuola Allenatori federale ha avuto un docente d’eccezione questa mattina: il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è infatti intervenuto per parlare davanti ai corsisti dei due massimi livelli di formazione”, si legge in una nota della FIGC.

