Brindisi, cimitero di auto carbonizzate nel canale: la rimozione

BRINDISI – Abbandonate, bruciate, carbonizzate, come lapidi di un inquietante, e pericoloso dal punto di vista ambientale, cimitero di lamiere: sono 14 le carcasse di auto trovate nel canale Foggia di Rau, nelle campagne tra Brindisi e Cerano, e poi rimosse dagli specialisti di Pissta (Pronto intervento sicurezza stradale tutela ambientale) per conto del Comune di Brindisi.

Sul posto anche la ditta Tarantini, che ha operato con tre carro attrezzi e due trattori. Ci sono volute circa tre ore per bonificare l’area da quelle auto classificate dalla legge non solo come rifiuti speciali, ma anche altamente inquinanti. Che si tratti di mezzi rubati, prima di essere abbandonati, è altamente probabile. Ma il trascorrere del tempo e pure del fuoco ha reso impossibile ricavare elementi utili per risalire ai responsabili. Quel che resta, insieme al problema ambientale, sono i numeri di un fenomeno che, lo dicono i sempre più frequenti ritrovamenti, preoccupa e va contrastato. Magari, anche con l’uso di foto trappole.

