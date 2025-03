Brindisi: chiuso l’impianto di cracking Eni Versalis, la protesta di lavoratori e sindacati

BRINDISI- Nel giorno della chiusura dell’impianto di cracking Eni Versalis, la protesta dei lavoratori, accompagnati dai sindacati che non hanno sottoscritto l’accordo in sede ministeriale. In corteo hanno raggiunto la prefettura per chiedere rassicurazioni al prefetto, Luigi Carnevale, che ha anticipato che il ministro Adolfo Urso sarà a Brindisi il 13 aprile prossimo

