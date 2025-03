Brindisi, Cerano e petrolchimico: M5S accusa il governo di abbandono

“I lavoratori della centrale Enel di Cerano e del petrolchimico di Brindisi sono stati abbandonati dal governo”. È l’accusa lanciata da Chiara Appendino durante l’evento “Tuteliamo i posti di lavoro, possibili soluzioni per la crisi industriale di Brindisi”, organizzato dal Movimento 5 Stelle.

“La centrale chiuderà quest’anno – ha dichiarato Appendino – ma non è stato previsto alcun progetto alternativo. Il ministro Urso ha il dovere di intervenire e convocare un tavolo di crisi. Enel non può semplicemente chiudere i cancelli dopo tutto quello che questo territorio ha dato per quarant’anni”.

L’ex sindaca di Torino ha sottolineato anche la crisi del comparto chimico, con Eni che “sta mettendo a rischio 20.000 posti di lavoro”, rendendo l’Italia sempre più dipendente dall’energia straniera. “Se Urso uscisse dai palazzi del Ministero, forse si accorgerebbe che in ballo ci sono le vite di questi lavoratori”, ha aggiunto.

La richiesta del M5S è chiara: un piano di riconversione industriale che garantisca sviluppo sostenibile e tutela occupazionale per Brindisi e i suoi lavoratori.

