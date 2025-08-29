Brindisi: centro presidiato dopo la rissa in piazza Cairoli

BRINDISI- Le forze dell’ordine presidiano la zona, soprattutto nelle ore serali, dopo la rissa fra cittadini extracomunitari avvenuta nei giorni scorsi in piazza Cairoli. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona sono state visionate dalle autorità competenti. Nel frattempo c’è chi era presente, e ricostruisce la scena, e chi – come i commercianti- chiede che sorveglianza sia continua e capillare.
