Brindisi, caveau dell’Unicredit svaligiato durante la festa patronale

Clamoroso furto alla filiale di Brindisi dell’Unicredit: nel fine settimana, durante i festeggiamenti patronali, una banda di professionisti ha svaligiato il caveau forzando decine di cassette di sicurezza. Il furto è stato scoperto lunedì mattina. Sul posto per i rilievi i carabinieri. I ladri si sono introdotti praticando un buco nel muro di un immobile attiguo. Il bottino è ingente

