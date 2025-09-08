8 Settembre 2025

Brindisi, caveau dell’Unicredit svaligiato durante la festa patronale

Gianmarco Di Napoli 8 Settembre 2025
Clamoroso furto alla filiale di Brindisi dell’Unicredit: nel fine settimana, durante i festeggiamenti patronali, una banda di professionisti ha svaligiato il caveau forzando decine di cassette di sicurezza. Il furto è stato scoperto lunedì mattina. Sul posto per i rilievi i carabinieri. I ladri si sono introdotti praticando un buco nel muro di un immobile attiguo. Il bottino è ingente

