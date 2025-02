Brindisi, caso Nettis : Gip riserva decisione su archiviazione

(ANSA) – BRINDISI, 11 FEB – La gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, al termine dell’udienza di oggi si è riservata di decidere sulla richiesta della procura di archiviare il caso di Patrizia Nettis, la giornalista trovata impiccata il 29 giugno del 2023 nell’appartamento in cui viveva a Fasano, in provincia di Brindisi.

Alla richiesta della procura, la famiglia della professionista (che lavorava nell’ufficio stampa del Comune di Fasano) ha presentato istanza di opposizione, fornendo nell’udienza di oggi ulteriore documentazione finalizzata a far proseguire le indagini.

In questi mesi non sono state accolte le richieste della famiglia della 41enne, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Castellaneta, di riesumare la salma per eseguire l’autopsia. Nell’inchiesta per la morte della giornalista è indagato un imprenditore, che aveva avuto una relazione sentimentale con la donna, accusato di atti persecutori e istigazione al suicidio.

Ascoltato in questi mesi sulla vicenda come persona informata sui fatti anche il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria. L’imprenditore ed il primo cittadino, anche lui era stato legato sentimentalmente in passato a Patrizia Nettis, incontrarono la 41enne la sera prima del ritrovamento del cadavere. (ANSA).

