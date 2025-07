Brindisi, caso auto di lusso in Bms, Palladino: “Rimborsi ma nessun noleggio”

L’avvocata chiarisce in una nota: “Si è generata una incomprensione, ma restano rimborsi chilometrici a carico della società”

In merito alle notizie pubblicate il 25 luglio 2025 da Antenna Sud e dalla Gazzetta del Mezzogiorno sul presunto noleggio di auto di lusso da parte della Brindisi Multiservizi, l’avvocato Rossana Palladino ha trasmesso una nota ufficiale con cui intende fornire precisazioni puntuali rispetto a quanto riportato.

L’intervento giunge a seguito di una richiesta di conferma formulata dai giornalisti delle due testate in merito all’utilizzo di veicoli di alta gamma da parte della partecipata brindisina, come riferito da Sandro Trane, dipendente della stessa Bms. L’avvocato Palladino evidenzia come l’incontro con la stampa abbia toccato diversi temi complessi e articolati, e che “verosimilmente si è generata una incomprensione”.

“Il titolo di utilizzo delle auto di lusso in oggetto è ancora da accertare e comunque non risulta dagli atti in mio possesso”, ha precisato sottolineando quindi l’assenza di elementi concreti che certifichino un contratto di noleggio attivo.

Tuttavia, resta confermato un aspetto rilevante: la questione dei rimborsi chilometrici legati all’uso di tali mezzi, che negli anni risultano comunque essere stati sostenuti dalla Brindisi Multiservizi. “La società si è fatta carico per cifre importanti di questi rimborsi, e ciò non modifica il quadro critico già denunciato”, si legge nella nota.

Nel solco della trasparenza e della completezza dell’informazione, Palladino evidenzia inoltre come l’intera vicenda, ancora in fase di emersione, dovrà essere oggetto di valutazione da parte della magistratura. “Sarà compito dell’autorità giudiziaria stabilire se siano ravvisabili profili di responsabilità o se si tratti di comportamenti solo eticamente discutibili”, ha aggiunto.

L’avvocato conclude sollecitando una rettifica da parte delle testate in relazione alle dichiarazioni riportate, ribadendo la disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento utile alla ricostruzione veritiera dei fatti.

