12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Screenshot

Brindisi: Caro spiaggia, il litorale brindisino”voce fuori dal coro”

Cristina Cavallo 12 Agosto 2025
centered image

 

Brindisi: Caro spiaggia, il litorale brindisino”voce fuori dal coro”

About Author

Cristina Cavallo

Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Carabiniere ucciso, due mesi senza il brigadiere eroe Carlo Legrottaglie

12 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Rivendica il tuo Pug: un solo Piano, ma tante “firme”

12 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Carovigno: mare senza barriere, inaugurato il Seatrac Mover

11 Agosto 2025 Anna Saponaro

Brindisi: intensificazione dei controlli in mare e lungo la costa a Ferragosto

11 Agosto 2025 Anna Saponaro

Atto incendiario ai danni amministratrice BMS: riunione in prefettura

11 Agosto 2025 Anna Saponaro

Fasano, nuova idea di strategia turistica

11 Agosto 2025 Davide Cucinelli

potrebbe interessarti anche

Brindisi: Caro spiaggia, il litorale brindisino”voce fuori dal coro”

12 Agosto 2025 Cristina Cavallo

Taranto, Tagariello nominata presidente di Kyma Servizi

12 Agosto 2025 Redazione

Ufficiale: Foggia, arriva il giovane centrocampista Castorri

12 Agosto 2025 Roberto Chito

Sava: guardia medica nel degrado, la denuncia shock del dottore, ma il sindaco smentisce

12 Agosto 2025 Marzia Baldari