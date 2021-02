Brindisi | Carcere, la consigliera Provinciale avvisa la Regione: “diverse criticità”

“Nella visita sono emerse diverse criticità nella vita quotidiana all’interno della struttura sia per limiti infrastrutturali sia per scarse attività per il recupero e l’inclusione sociale dei detenuti”. Mittente, la consigliera provinciale di Brindisi Valentina Nadia Fanigliulo. Destinatari, il governatore di Puglia Michele Emiliano, i consiglieri regionali della provincia di Brindisi Maurizio Bruno, Fabiano Amati, Mauro Vizzino e Luigi Caroli e il presidente della Provincia di Brindisi Riccardo Rossi.

Oggetto: le condizioni di vita e di lavoro nel carcere di Brindisi, nei giorni scorsi al centro del dibattito di una puntata ad hoc di Restiamo Uniti, il format a cura delle redazioni di Antenna Sud 13 e Antenna Sud 85.

In sintesi, i detenuti avevano inviato una lettera alla redazione di Antenna Sud 85, lamentando alcune criticità. Da qui, una piccola “indagine” su quanto raccontato nella missiva. Alla trasmissione, tra gli altri, avevano partecipato l’assessore ai Diritti Civili del Comune di Francavilla Fontana Sergio Tatarano e l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini. Nel corso della diretta, erano intervenuti telefonicamente anche la consigliera Provinciale Fanigliulo e il Garante per i diritti delle Persone private della Libertà personale della Provincia di Brindisi Fernando Benigno.

Proprio la consigliera e il garante, nei giorni scorsi, hanno fatto visita ai detenuti e al personale. Nella visita, sarebbero emerse diverse criticità su cui, ora, la Fanigliulo chiede l’impegno e l’interesse della politica e degli amministratori.

“Negli scorsi giorni – scrive la Fanigliulo – ho avuto modo di visitare, accompagnata dal Garante dei Detenuti della Provincia di Brindisi, la Casa Circondariale di Brindisi. La visita si è resa necessaria per verificare le condizioni di lavoro degli agenti e di vita dei detenuti in tempi di pandemia. Nei due incontri effettuati dapprima con la Direzione e i vertici della Polizia penitenziaria della struttura e successivamente con i detenuti. Sono emerse diverse criticità nella vita quotidiana all’interno della struttura sia per limiti infrastrutturali sia per scarse attività per il recupero e l’inclusione sociale dei detenuti. È importante perciò che tutte le Istituzioni facciano fronte comune per individuare i percorsi migliori e sollecitare azioni specifiche da parte del Ministero della Giustizia. Sono convinta che anche la Regione Puglia possa dare, soprattutto attraverso progetti sociali mirati, il proprio contributo. Per questo credo sia fondamentale organizzare a breve una visita istituzionale con il coinvolgimento di tutti i rappresentanti in Consiglio Regionale della Provincia di Brindisi, in modo tale da comprendere direttamente le esigenze e promuovere azioni per migliorare la vivibilità della struttura sia per gli agenti che per i detenuti. Al tal fine prego tutti i consiglieri regionali in indirizzo di confermare la propria disponibilità dando riscontro alla presente per individuare una data unica”.

Insomma, maggioranza o opposizione, poco conta. La “Questione Carcere” richiede, evidentemente, un’attenzione reale, e non di facciata. Lo avevamo capito noi, leggendo la lettera dei detenuti, lo ha avvertito anche la consigliera Fanigliulo.

“Ho visto con i miei occhi, ho visto con i loro occhi”, ci scrive.

E ancora, in un post, racconta la visita nella Casa Circondariale.

“Oggi – scrive la consigliera Provinciale – ho toccato con mano una realtà che prima d’ora mi era stata solo raccontata. Ho visitato le camerette, ho parlato con i detenuti, ho assistito alle loro attività ed ho ascoltato le loro istanze. Una visita che mi ha suscitato non poche emozioni, poiché ho potuto guardare nei loro occhi, ho colto la grande voglia di farsi sentire e condividere una speranza di futuro. Ci sono delle evidenti criticità da affrontare e bisogna fare il possibile perché possano avere più stimoli possibili e creare le migliori condizioni per emanciparsi nella società una volta tornati liberi. Al vice comandante che mi ha accompagnata durante questa visita, ho garantito il mio massimo impegno e facendo tesoro di tutto quello che ho acquisito durante la permanenza nella casa circondariale, promuoverò il coinvolgimento di tutte le forze politiche affinché ci possa essere il contributo di tutti per risolvere tutte le problematiche che coinvolgono i detenuti e gli agenti della Polizia Penitenziaria”. M.Iur.