Brindisi, carambola in Statale: quatto auto coinvolte e sette feriti

BRINDISI – Sono sette le persone ferite e quattro i veicoli coinvolti in una terribile carambola registrata nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 7, all’altezza di Restinco. Il tratto di Statale è stato bloccato, con il traffico deviato in loco. Sul posto, forze dell’ordine e personale Anas, per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

