Brindisi Capitale Cultura, maxischermo nell’ex Convento Santa Chiara

Oltre ai relatori, sarà presente a Roma una delegazione più ampia a supporto della candidatura, testimoniando il forte coinvolgimento della città e del territorio nel percorso verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.

via Santa Chiara, 6 – Brindisi

Per permettere a tutta la comunità di vivere questo momento cruciale e sostenere la candidatura della città, trasmetteremo in diretta l’audizione presso l’Ex Convento di Santa Chiara, situato in, nel cuore del centro storico.

📅 Data: Martedì 25 febbraio 2025

⏰ Orario: Dalle ore 10:30

📍 Luogo: Ex Convento di Santa Chiara, via Santa Chiara, 6 – Brindisi

🎟️ Ingresso: Libero e gratuito fino a esaurimento posti

Un momento decisivo per Brindisi

L’iniziativa offrirà a cittadini, associazioni, operatori culturali e istituzioni locali la possibilità di seguire in tempo reale l’audizione della nostra città e di partecipare attivamente a questo percorso collettivo.