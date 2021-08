Brindisi | Canneti in fiamme, paura sul litorale nord

Fiamme alte anche 20 metri che lambiscono auto e abitazioni, fumo che ha invaso la spiaggia costringendo i presenti a rifugiarsi in acqua, diverse squadre di vigili del fuoco impegnate sul posto.

È una prima e sintetica narrazione di quanto si sta vivendo in questo primo pomeriggio di domenica 1 agosto lungo il litorale nord di Brindisi, in una vasta zona compresa tra Apani e Acque Chiare. Gli incendi, che hanno coinvolto alcuni canneti, si sarebbero sviluppati in più punti rendendo complicato il lavoro degli uomini del 115, per altro chiamati ai “soliti” straordinari estivi con temperature che superano i 40 gradi.