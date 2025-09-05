5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, cambio al comando della Terza Divisione Navale

Anna Saponaro 5 Settembre 2025
BRINDISI- A bordo di nave San Giorgio, la cerimonia di cambio al comando della Terza Divisione Navale. Al contrammiraglio Orini succede il paragrado Grivelli.

