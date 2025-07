Brindisi, cade vernice liquida da un palazzo e colpisce una giovane mamma e il figlio di sei mesi

Paura questa mattina, intorno alle 11 in corso Umberto I, nel cuore di Brindisi: una donna con un bambino di poco meno di anno sono stati colpiti da vernice caduta da un palazzo dove erano in corso lavori edili. Il prodotto ha colpito anche altri passanti. Sul posto sono state inviate due ambulanze del 118, vigili del fuoco, Polizia locale e una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi. Sono incorso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

