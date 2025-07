Brindisi, cade catrame dal terrazzo: colpiti mamma e figlio di sei mesi

A terra c’è ancora un pallone per bambini, rimasto letteralmente incollato sul marciapiede dal catrama che poco dopo le 11 è caduto dal terrazzo di questo palazzo di corso umberto, nel cuore di Brindisi travolgendo una donna e il suo bambino di sei mesi. Probabilmente un secchio che si è rovesciato. E saranno le indagini ad accertare eventuali responsabilità. Mamma e figlio sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. I detriti hanno colpito anche altre persone di passaggio. Il liquido bollente è stato in parte frenato dalle palme presenti sul corso. Da quanto si è appreso erano in corso lavori sul tetto dell’immobile.

Resta da capire la dinamica dell’accaduto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, vigili del fuoco, Polizia locale e una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi. La zona è rimasta off limts per diverse ore mentre gli operai hanno ripulito i marciapiedi dal bitume.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author