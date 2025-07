Brindisi, bus Stp preso a sassate dai bagnanti: accuse all’autista

Un bus di linea della Stp in servizio sulla litoranea nord di Brindisi è stato preso a sassate che hanno mandato in frantumi alcuni vetri mentre l’autista avrebbe subito un’aggressione per circostanze ancora poco chiare: una ragazza a bordo del mezzo avrebbe raccontato di essere stata importunata dal conducente. Non è chiaro in che modo il mezzo sia stato intercettato, all’altezza di Acque Chiare, da un gruppo di bagnanti inferociti che hanno tirato sassi e preso a pugni la carrozzeria. L’autista è stato prelevato dalla polizia e condotto in questura per essere interrogato,

