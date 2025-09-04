Brindisi, Burzio: “Che emozione segnare davanti alla mia famiglia”

Autore di una splendida doppietta, Pablo Burzio è stato grande protagonista del successo del Brindisi. L’attaccante argentino ha raccontato le sue emozioni: “Segnare il primo gol in casa, davanti alla mia famiglia e ai nostri tifosi, è un’emozione grandissima. Mi sento benissimo in mezzo al campo: giochiamo tutti con la stessa intensità e la stessa voglia, ed è questo il bello. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e il merito va soprattutto al mister”.

Burzio ha poi sottolineato l’importanza dello spirito di squadra: “Alcuni compagni già li conoscevo, ma in poco tempo siamo diventati molto uniti. Dobbiamo affrontare ogni partita come fosse l’ultima, perché in questo campionato un giorno vinci 3-0 e quello dopo puoi perdere con lo stesso risultato”.

Un pensiero anche ai giovani: “I ragazzi del vivaio sono molto intelligenti: ci osservano, vedono come ci alleniamo e imparano. Questo è fondamentale. Possiamo migliorare ancora, ottimizzando la corsa e i movimenti in campo, ma la cosa più importante è dare sempre sicurezza al gruppo”.

