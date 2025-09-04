Brindisi, Burzio: “Che emozione segnare davanti alla mia famiglia”

Autore di una splendida doppietta, Pablo Burzio è stato grande protagonista del successo del Brindisi. L’attaccante argentino ha raccontato le sue emozioni: “Segnare il primo gol in casa, davanti alla mia famiglia e ai nostri tifosi, è un’emozione grandissima. Mi sento benissimo in mezzo al campo: giochiamo tutti con la stessa intensità e la stessa voglia, ed è questo il bello. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e il merito va soprattutto al mister”.
Burzio ha poi sottolineato l’importanza dello spirito di squadra: “Alcuni compagni già li conoscevo, ma in poco tempo siamo diventati molto uniti. Dobbiamo affrontare ogni partita come fosse l’ultima, perché in questo campionato un giorno vinci 3-0 e quello dopo puoi perdere con lo stesso risultato”.
Un pensiero anche ai giovani: “I ragazzi del vivaio sono molto intelligenti: ci osservano, vedono come ci alleniamo e imparano. Questo è fondamentale. Possiamo migliorare ancora, ottimizzando la corsa e i movimenti in campo, ma la cosa più importante è dare sempre sicurezza al gruppo”.
potrebbe interessarti anche
Virtus Francavilla, Carretta: “Sono arrivato in un grande club”
Eccellenza, Polimnia-Bisceglie 1-3: gli highlights
Eccellenza, Spinazzola-Taranto 0-1: gli highlights
Bitonto, Zinfollino: “Brindisi più forte, ora bisogna voltare pagina”
Brindisi, Ciullo: “Prestazione superlativa, ma c’è sempre da migliorare”
Eccellenza, Brindisi-Bitonto 4-0: gli highlights