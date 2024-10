Brindisi, bimbo rapito da extracomunitario: salvato dalla polizia

Un bambino di 10 anni ieri sera è stato strappato dalle mani della sorella di 19 e rapito per alcuni minuti da un 29enne del Gambia: è accaduto a Brindisi in via Provinciale per San Vito. Il giovane, che ha precedenti per atti osceni su minori e minacce con coltello, è fuggito con il bambino in braccio ma è stato bloccato poco dopo in via Osanna, nei pressi del passaggio a livello, dagli agenti di una volante che lo hanno arrestato per sequestro di persona e rinchiuso in carcere. Il bambino e la sorella di 19 anni, fortemente provati, sono stati affidati ai genitori.

