Brindisi: bici contro auto sulla Cellino- San Pietro, morto 63enne

BRINDISI- Incidente mortale nel pomeriggio di oggi (1 agosto) sulla strada provinciale che collega Cellino San Marco e San Pietro Vernotoco. La vittima è un 63enne che, in sella ad una bici, per cause da chiarire, ha impattato contro un’auto. Sul posto gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo senza successo. Il terribile impatto, infatti, non ha lasciato scampo al ciclista. Affidato alle cure dei sanitari anche l’automobilista, in stato di choc.

