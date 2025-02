Brindisi, bandito col coltello: rapina fallita in un market di corso Roma

Rapina fallita nel tardo pomeriggio di mercoledì presso il supermarket Corso Roma, nell’omonima via del centro di Brindisi: intorno alle 18.30 un uomo con il volto coperto da sciarpa e cappello con visiera, armato di coltello, ha fatto irruzione nel piccolo market minacciando la cassiera. Non è però riuscito nell’intento perché le casse sono a chiusura automatica e il denaro non può essere prelevato. E’ stato costretto così a fuggire a mani vuote. Grande spavento per la commessa che è illesa ma sotto choc. Sul posto la polizia ha acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso.

