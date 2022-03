BRINDISI – Bambini in marcia a Brindisi per far sentire la propria voce e chiedere la pace. L’iniziativa del comprensivo Paradiso-Tuturano ha visto muovere in corteo i piccoli alunni dal Plesso della Scuola Primaria “Sandro Pertini” che ha visto coinvolti tutti i bambini del quartiere Paradiso della fascia d’età compresa tra i tre e gli 11 anni.

Un segnale di pace lanciato con cartelloni, palloncini e bandierine. Un momento di riflessione anche per gli adulti ed il mondo scolastico chiamato ad interrogarsi sulla visione che questi eventi hanno sui più piccoli.