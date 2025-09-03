3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, bagno di folla per l’ex bomber della Juventus David Trezeguet

Alessandro Zanzico 3 Settembre 2025
centered image

Tra coloro che ne hanno ammirato le gesta in campo negli anni in cui ha indossato la maglia della Juventus, a chi (pur non essendo ancora nato quando era ancora in attività) ha comunque voluto strappargli un selfie o un autografo. David Trezeguet è stato accolto a Brindisi da un vero e proprio bagno di folla: l’ex bomber bianconero ha incontrato le scuole calcio dell’intera provincia, assistendo come guest star ad un torneo d’élite presso i campi della Cedas Avio. Un’iniziativa che aveva però alle spalle anche uno sfondo a scopo benefico.

Quello di mercoledì 3 settembre, rinominato “Treze-Day”, non è stato che un semplice antipasto: l’ex centravanti francese sarà ancora ospite dello Juventus Club “Andrea Agnelli” giovedì 4 settembre, quando prenderà parte ad una cena di gala, che si terrà presso il Circolo Sottufficiali della Marina di Brindisi, tra le mura del Castello Svevo, assieme ad un’altra leggenda bianconera: Luciano Moggi.

About Author

Alessandro Zanzico

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Serie C, Avellino: Patierno ricoverato al Policlinico di Bari

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Vela, a Bari il Campionato Italiano Dinghy

3 Settembre 2025 Flavio Insalata

Brindisi: Dopo sei mesi direttore Utin lascia. Rsa: stato di agitazione

3 Settembre 2025 Cristina Cavallo

Brindisi baciata dalla fortuna. Vinti 500 mila euro con “Gratta e Vinci”

3 Settembre 2025 Cristina Cavallo

Brindisi Fc: Debutto casalingo con il Bitonto, Ciullo predica attenzione

3 Settembre 2025 Cristina Cavallo

Taranto, Danucci: “Il capitano sarà Delvino, ingiusta l’assenza dei nostri tifosi”

3 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Serie C, Avellino: Patierno ricoverato al Policlinico di Bari

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Brindisi, bagno di folla per l’ex bomber della Juventus David Trezeguet

3 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

Vela, a Bari il Campionato Italiano Dinghy

3 Settembre 2025 Flavio Insalata

Brindisi: Dopo sei mesi direttore Utin lascia. Rsa: stato di agitazione

3 Settembre 2025 Cristina Cavallo