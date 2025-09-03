Brindisi, bagno di folla per l’ex bomber della Juventus David Trezeguet

Tra coloro che ne hanno ammirato le gesta in campo negli anni in cui ha indossato la maglia della Juventus, a chi (pur non essendo ancora nato quando era ancora in attività) ha comunque voluto strappargli un selfie o un autografo. David Trezeguet è stato accolto a Brindisi da un vero e proprio bagno di folla: l’ex bomber bianconero ha incontrato le scuole calcio dell’intera provincia, assistendo come guest star ad un torneo d’élite presso i campi della Cedas Avio. Un’iniziativa che aveva però alle spalle anche uno sfondo a scopo benefico.

Quello di mercoledì 3 settembre, rinominato “Treze-Day”, non è stato che un semplice antipasto: l’ex centravanti francese sarà ancora ospite dello Juventus Club “Andrea Agnelli” giovedì 4 settembre, quando prenderà parte ad una cena di gala, che si terrà presso il Circolo Sottufficiali della Marina di Brindisi, tra le mura del Castello Svevo, assieme ad un’altra leggenda bianconera: Luciano Moggi.

