Brindisi baciata dalla fortuna. Vinti 500 mila euro con “ Gratta e Vinci”.

Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo.
potrebbe interessarti anche
Brindisi, bagno di folla per l’ex bomber della Juventus David Trezeguet
Brindisi: Dopo sei mesi direttore Utin lascia. Rsa: stato di agitazione
Brindisi Fc: Debutto casalingo con il Bitonto, Ciullo predica attenzione
Foggia, Penitenziaria: nasce distaccamento NIR in Procura
Adiconsum: “Famiglie gravate dai costi scolastici, servono aiuti”
Crollo prezzo grano, Cia Puglia: “Agguato che uccide cerealicoltura”