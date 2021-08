Brindisi | Auto si schianta sulla statale: feriti

Famiglia romana coinvolta in un incidente nelle prime ore del mattino di domenica 22 agosto sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari direttore Lecce. Ad avere la peggio un bambino di soli di anni ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale antonio Perrino di Brindisi. Il mezzo una Jeep Renegade, per cause ancora da accertare, ha terminato la sua corsa con un violento impatto contro il guard rail facendo staccare il parabrezza riducendo la fiancata lato passeggero a un groviglio di lamiere. L’impatto è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino all’altezza dello svincolo per l’aeroporto, direzione Brindisi. Nella vettura insieme al bambino i genitori ed un fratello che non avrebbero riportato gravi conseguenze. Sono stati trasportati tutti comunque presso l’ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti del caso, con le attenzioni rivolte alle condizioni del piccolo passeggero. Non risultano altre auto coinvolte nel sinistro. Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118, una squadra di vigili del fuoco, la Polizia Stradale e la Polizia Locale di Brindisi che si è occupata di deviare il traffico per un lungo tratto di strada bloccando gli inserimenti sulla statale in quella direzione di marcia provicando inevitabilmente code e rallentamenti in giornate comunque di intendo traffico.