Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenze per l’incidente avvenuto nella mattinata di sabato presso il quartiere commenda quando un auto con a bordo padre e figlio ha sfondato la saracinesca del Punto Enel ad angolo tra viale Aldo Moro e via Giuseppe di Vittorio, dennagiando anche una colonna portante ed è stata necessaria una perizia sulla stabilità dell’edificio da parte dei vigili del fuoco prima di rimuovere la vettura. Si tratta di una bms X2 che per cause ancora da accertare ha terminato la sua corsa contro la saracinesca del locale fortunatamente chiuso il sabato. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Ford Fusion alla cui guida c’era un anziano. Come detto però tanta paura per tutti ma nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte. In fase di accertamento da parte della polizia locale le cause che hanno portato all’incidente.