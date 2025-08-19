Brindisi, sei auto in fiamme nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Colonne’

Paura e tensione nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Colonne’ di Brindisi. Quattro auto in sosta sono andate completamente distrutte in seguito ad un misterioso incendio che sarebbe partito da una delle vetture. Disperati i proprietari. Indaga la polizia.
potrebbe interessarti anche
Palo del Colle, grande folla per l’ultimo abbraccio a Francesco Saccente
Manduria, lutto cittadino per Pasquale Dinoi. Sammarco: «L’assessore Baldari non ha rinviato i suoi eventi»
Ex Ilva: ricorso Tar contro Aia, crescono le adesioni delle associazioni
Sparatoria in pieno centro a Taranto: ferito un 43enne, indaga la Polizia
Fasano, sub morto a Torre Canne: mercoledì i funerali
Venosa: arrestato 47enne per maltrattamenti, droga e armi