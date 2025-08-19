Brindisi, sei auto in fiamme nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Colonne’

Paura e tensione nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Colonne’ di Brindisi. Quattro auto in sosta sono andate completamente distrutte in seguito ad un misterioso incendio che sarebbe partito da una delle vetture. Disperati i proprietari. Indaga la polizia.

