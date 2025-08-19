19 Agosto 2025

Brindisi, sei auto in fiamme nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Colonne’

Fabrizio Caianiello 19 Agosto 2025
Paura e tensione nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Colonne’ di Brindisi. Quattro auto in sosta sono andate completamente distrutte in seguito ad un misterioso incendio che sarebbe partito da una delle vetture. Disperati i proprietari. Indaga la polizia.

