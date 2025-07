Brindisi: auto in fiamme a Fasano e Cellino San Marco

FASANO- Auto in fiamme a Fasano e Cellino San Marco. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 20 luglio, poco prima delle 15, sulla SS16 adriatica, territorio di Fasano, all’altezza dell’ uscita per Savelletri per incendio auto, e una manciata di minuti dopo, sempre a causa di un’auto in fiamme, a Cellino San Marco, in via San Pietro. Da chiarire le cause dei due episodi, sulle quali indagano le autorità preposte. L’ intervento dei vigili è valso allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza delle autovetture e della zona interessata dell’incendio.

